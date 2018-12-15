Chef Filmi

Yönetmen
koltuğunda Mehmet Gün'ün oturduğu romantik komedi türündeki Chef'in oyuncu kadrosunda Bekir Aksoy
, Müge Ulusoy, Şebnem Köstem, Buket Dereoğlu
, Hacı Ali Konuk
, Fatih Ayhan
gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Mehmet GünSenaryo:
Hakan Yakıcı, Mustafa KutluOyuncular:
Bekir Aksoy, Müge Ulusoy, Şebnem Köstem, Buket Dereoğlu, Hacı Ali Konuk, Fatih Ayhan, Sinan Gülşen, Deniz Oral
, Abdullah Şekeroğlu
, Nail Demir, Mehmet Kefli, Levent AykulFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
ChefYapımcı Firma:
Cinemed YapımYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Derin FilmVizyon Tarihi:
28.12.2018Chef Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Buket Dereoğlu,ulusoy,Bekir Aksoy,Yönetmen
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:54