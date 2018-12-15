15 Aralık 2018, 09:54
»»

Chef Filmi

Chef Filmi

Chef filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Chef filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Gün'ün oturduğu romantik komedi türündeki Chef'in oyuncu kadrosunda Bekir Aksoy, Müge Ulusoy, Şebnem Köstem, Buket Dereoğlu, Hacı Ali Konuk, Fatih Ayhan gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Mehmet Gün
Senaryo: Hakan Yakıcı, Mustafa Kutlu
Oyuncular: Bekir Aksoy, Müge Ulusoy, Şebnem Köstem, Buket Dereoğlu, Hacı Ali Konuk, Fatih Ayhan, Sinan Gülşen, Deniz Oral, Abdullah Şekeroğlu, Nail Demir, Mehmet Kefli, Levent Aykul
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Chef
Yapımcı Firma: Cinemed Yapım
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Derin Film
Vizyon Tarihi: 28.12.2018

Chef Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Buket Dereoğlu,ulusoy,Bekir Aksoy,Yönetmen
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:54