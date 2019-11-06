Chelsea, Ajax ile 4-4 berabere kaldı!

Chelsea, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Stamford Bridge'de Hollanda ekibi Ajax'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 4-1 geriye düştüğü maçta Ajax ile 4-4 berabere kaldı. Hollanda ekibinde Daley Blind ve Joel Weltman kırmızı kart gördü. Maçın 78. dakikasında Cesar Azpilicueta'nın golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

İKİ TAKIMDA PUANINI 7'YE ÇIKARDI

Ajax'ın gollerini Tommy Abraham ve Kepa kendi kalesine, Quincy Promes ve Donny van de Beek kaydetti. Chelsea'nin golleri penaltıdan Jorginho (2), Azpilicueta ve Reece James'ten geldi. Bu sonuçla iki takımda puanını 7'ye çıkardı. Chelsea bir sonraki maçta Valencia ile deplasmanda karşılaşacak. Ajax ise Lille'e konuk olacak.