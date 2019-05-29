Chelsea Arsenal maçı: UEFA Avrupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak Chelsea - Arsenal maçıyla sahibini bulacak. İki İngiliz takımının karşılaşacağı maç Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Futbolseverlerin merak ettiği Chelsea - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının cevapları haberimizde.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati TSİ 22.00.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez VAR'ın kullanılacağı Chelsea - Arsenal maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Maç beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev karşılaşmayı internetten izlemek için beIN Connect üyeliğinizin olması gerekiyor.

MAÇI YAYINLAYAN ULUSAL KANALLAR

İdman TV, CBC Sport Azerbaijan, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV,Sky Sport Uno, RSI La 2, SKY Go, Sky Sport Football, Sky Calcio 1, FOX Sports 2, ESPN, ESPN Play, FOX Play, RTL Television, Sky Sport Austria, Puls 4, SRF zwei, Nitro, DAZN, RTL 7, Canvas, Fox Sports 1, Fox Sports Go, Fox Sports 4, SuperSport 3, Canal+ Sport 1, SRF zwei, Nitro, RTS Sport, RTS Deux, RTL Television, TeleClub Sport, DAZN, RMC Sport 1, RSI La 2, TeleClub Sport Live, Telekom TV Live, Digi Sport 1 Romania, Telekom Sport 1 Romania

CHELSEA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Chelsea'de sakatlıkları süren Antonio Rüdiger, Callum Hudson-Odoi ve Ruben Loftus-Cheek final maçında forma giyemeyecek. Ayrıca hafif sakatlığı bulunan N'Golo Kante'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Arsenal'de ise Rob Holding, Hector Bellerin ve Aaron Ramsey'nin sakatlıkları sürüyor. Henrikh Mkhitaryan ise güvenlik endişesi nedeniyle Bakü'ye götürülmemişti.

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, D.Luiz, Alonso, Kovacic, Jorginho, Barkley, Willian, Giroud, Hazard.

Arsenal: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac, Mesut, Aubameyang, Lacazette.