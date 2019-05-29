Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Chelsea, Arsenal'i yenerek na mağlup şampiyon olmak istiyor. Arsenal eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 1999/2000'de Galatasaray'la karşılaşmış ve penaltı atışları sonucu yenilerek kupayı kaldıramamıştı. Mesut Özil'in takımı bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bu akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maç beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.

VAR SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILACAK

Arsenal ile Chelsea arasındaki final karşılaşmasıyla Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kullanılmış olacak.

AVRUPA KUPALARINDA 3. RANDEVU

Chelsea ile Arsenal, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. İki takım, daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Taraflar arasındaki ilk maç, 1-1 berabere sona erdi. Chelsea, deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasını ise 2-1 kazanarak tur atladı.