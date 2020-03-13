Chelsea, Aston Villa'yı 4-0 Mağlup Ediyor
2015-16 Premier Lig sezonunda Chelsea, Villa Park'ta Aston Villa'yı 4-0 mağlup ediyor. Ruben Loftus-Cheek, Alexandre Pato ve Pedro'nun iki golüyle Chelsea, deplasmandan üç puanla dönüyor.
13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
2015-16 Premier Lig sezonunda Chelsea , Villa Park'ta Aston Villa'yı 4-0 mağlup ediyor. Ruben Loftus-Cheek, Alexandre Pato ve Pedro'nun iki golüyle Chelsea, deplasmandan üç puanla dönüyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Alexandre Pato, Aston Villa, Chelsea, Spor
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