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Chelsea, Aston Villa'yı 4-0 Mağlup Ediyor

2015-16 Premier Lig sezonunda Chelsea, Villa Park'ta Aston Villa'yı 4-0 mağlup ediyor. Ruben Loftus-Cheek, Alexandre Pato ve Pedro'nun iki golüyle Chelsea, deplasmandan üç puanla dönüyor.

13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
2015-16 Premier Lig sezonunda Chelsea , Villa Park'ta Aston Villa'yı 4-0 mağlup ediyor. Ruben Loftus-Cheek, Alexandre Pato ve Pedro'nun iki golüyle Chelsea, deplasmandan üç puanla dönüyor. Chelsea, Aston Villa'yı 4-0 Mağlup Ediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Alexandre Pato, Aston Villa, Chelsea, Spor

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