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Chelsea, Marcos Alonso'nun golleriyle Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 28. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

29.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:54Chelsea, Marcos Alonso'nun golleriyle Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota almayı amaçlayan , Vitality Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren 'un konuğu oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Chelsea, 33. dakikada Marcos Alonso'nun gülüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

PUANI MARCOS ALONSO GETİRDİ

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Bournemouth, 54. dakikada Jefferson Lerma, 57. dakikada Joshua King'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Chelsea'de Alonso, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea 45, Bournemouth ise 27 puana yükseldi.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Bournemouth, Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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29.02.2020 21:40:00