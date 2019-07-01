01.07.2019 12:00
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Chelsea'de kıyım! 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de, Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gonzalo Higuain, Gary Cahill , Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea 'den ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

HIGUAIN PAHALI GELDİ

Chelsea, ocak ayında Juventus 'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon euroluk satın alma ve 18 milyon euroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.

Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.

Chelsea'de kıyım! 5 futbolcu ile yollar ayrıldı
Kaynak: AA
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