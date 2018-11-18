Chelsea'den Pulisic İçin Rekor Teklif: 70 Milyon Sterlin

İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'un ilgilendiği Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu Christian Pulisic için sürpriz bir şekilde Chelsea de devreye girdi.

"Maviler"in, ABD'li yıldızı için Bundesliga lideri Dortmund'a 70 milyon sterlinlik teklif yaptığı ileri sürüldü. Eğer iki taraf da anlaşırsa 20 yaşındaki kanat oyuncusu Haziran'a kadar Alman devinde oynamaya devam edecek. Sezon sonu ise Chelsea'ye transferi gerçekleşecek. Dortmund kulübü 70 milyon sterlini kabul ederse Pulisic 'en pahalı ABD'li oyuncu' unvanını eline geçirecek.

10 NUMARA DA OYNAYABİLİYOR

20 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi kanatlar olmasına rağmen 10 numarada da oynayabiliyor.

2015 yılında bedelsiz olarak Borussia Dortmund'un U17 takımına katılan ABD'li kanat oyuncusu, 2016 yılında A takıma yükseldi. Bu sezon bütün kulvarlarda 12 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol atarken 4 kez de gol pası verdi. Amerika A Milli Takımı'nda 22 maça çıkan Pulusic 9 gol 7 asist ile oynadı.