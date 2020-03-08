Chelsea, Everton'ı farklı mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 4-0 yendi.
08.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:58
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Chelsea , sahasında Everton 'ı 4-0 yendi.
Londra ekibi, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında ilk yarıyı 14. dakikada Mason Mount ve 21. dakikada Pedro'nun attığı gollerle 2-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Willian ile farkı artıran "Maviler", 54. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.
Frank Lampard yönetimindeki Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Everton ise 37 puanda kaldı.
Londra ekibi, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında ilk yarıyı 14. dakikada Mason Mount ve 21. dakikada Pedro'nun attığı gollerle 2-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Willian ile farkı artıran "Maviler", 54. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.
Frank Lampard yönetimindeki Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Everton ise 37 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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