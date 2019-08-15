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Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı

UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün Liverpool ile karşılaşan ve penaltılar sonucu mağlup olan İngiliz takımı Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı.

15.08.2019 12:45 Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün Liverpool ile karşılaşan ve penaltılar sonucu mağlup olan İngiliz takımı Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı.
Chelsea kafilesini taşıyan otobüs, saat 12.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi.
Otobüsten inen futbolcular ve teknik heyet, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Salonu'na giriş yaptı.
Pasaport işlemlerinin ardından Chelsea takımı, özel uçakla İngiltere'ye döndü.
Chelsea, Vodafone Park'ta normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten UEFA Süper Kupa maçında, Liverpool'a penaltılarla 5-4 yenilmişti.

Süper Kupa, İstanbul, Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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