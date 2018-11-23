23 Kasım 2018, 11:31
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"Haram Para İstemem, Sadece Hak Ettiğimi Verin" Diyen Kante, Yeni İmzayı Attı

Chelsea'nin vergi kaçırması için teşvik ettiği ancak "Ben sadece kendi paramı istiyorum." diyen Kante, kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin sözleşmesi, 2023 yılına kadar uzatıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin 2021 yılında sona erecek mukavelesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

35 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Leicester City'den 2016 yılında 35,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız orta saha oyuncusu, Chelsea formasıyla 105 maçta 4 gole imza attı. N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda ise 36 maça çıktı.

ChelseaChelsea'nin Yıldızı N'Golo Kante, Vergi Kaçırmayı Reddetti

Chelsea
23 Kasım 2018 Cuma 11:31



YORUMLAR (9)
İSİM: haram para istemezmiş o sektör zaten harama dayalı sizi oynatıyorlar kuponlardan kumardan gelen parayı size veriyorlar.
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TYHTE6Y45: YAPILAN YORUMLAR İYİ AYAIRT EDİYOR KAFİRİ MÜSLÜMANI
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  • + sen müslüman olsunda oldunda ne oldun ellerinden kan damlıyor insanlığın kanı var ellerinde yobaz allah asıl insanlığa hakaret eden kâfir diye senin gibi pisliklerinden korusun
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HAKAN DEĞİRMENCİ: Arkadaşlar yapılan yorumlar çok acımasız bence şuan ingilterede en iyi on libero oyuncularından biri sizlere örnek vereyim M.United oyuncusu Matic sonra Felllahini bu oyuncudan cok yüksek ücret karşılıgında oynuyorlar fakat bu adama biraz zam yapıldı diye herkes hemen müslumanlıgına laf vurmaya başladı afrikaya sonra filistine sonra yardım kuruluşlarına yaptıgı maddi destekleri önce bir ögrenin sonra burada düşüncelerinizi yazınız lutfen ona göre yorum yapınız
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MÜGE YE: yobaz dikkat et arap aileni bulursa seni ve yakını hareme cariye yapar dikkat ben seni bulursam başka şey yaparım
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