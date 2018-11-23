23 Kasım 2018, 14:07
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Chelsea, Kante'nin Sözleşmesini Uzattı

Chelsea, Kante

Chelsea, N'Golo Kante ile 5 yıllık yeni kontrat imzaladıklarını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma  giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin sözleşmesi, 2023 yılına kadar uzatıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin  2021 yılında sona erecek mukavelesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı  belirtildi. 
Leicester City'den 2016 yılında 35,8 milyon avro bonservis bedeli  karşılığında transfer olan Fransız orta saha oyuncusu, Chelsea formasıyla 105  maçta 4 gole imza attı. N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda ise 36 maça çıktı.
Chelsea

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