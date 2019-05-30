Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'i yenerek şampiyon oldu. İngiltere Premier Ligde üçüncü olarak zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kesinleştiren Chelsea, şampiyon olarak bazı takımların da kupadaki durumlarını etkiledi.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ

Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Bu durumda Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne ikinci değil, üçüncü ön eleme turundan başlayacak. Turuncu-lacivertliler Devler Ligi ön elemesinde mağlup olursa 2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

(Ajansspor)