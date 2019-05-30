30.05.2019 00:07
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Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi!

Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ni kazanması sonrası Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'i yenerek şampiyon oldu. İngiltere Premier Ligde üçüncü olarak zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kesinleştiren Chelsea, şampiyon olarak bazı takımların da kupadaki durumlarını etkiledi.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ

Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Bu durumda Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne ikinci değil, üçüncü ön eleme turundan başlayacak. Turuncu-lacivertliler Devler Ligi ön elemesinde mağlup olursa 2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

(Ajansspor)

Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi! Avrupa, Başakşehir, Chelsea, Spor


YORUMLAR (8)
İ H: Başakşehir ne ara Avusturya ekibi oldu bizim neden haberimiz yok
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ADS: Benim bildigimm basaksehir turk takimi pes artik avusturya nerden cikti
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ADINIZI YAZIN: Basaksehir’in Avusturya ekibi oldugunu bilmiyordum
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AH BEN: Basaksehir avusturyaninmi.habere bak
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AH BEN: Avusturya ekibi basaksehirmi?
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