Haberler» Spor» Haber

Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul'a geldi.

13.08.2019 09:32
Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi

Çarşamba günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İstanbul'a gelen ilk takım Chelsea oldu. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen takım oyuncuları, havalimanının işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

LİVERPOOL 17.00'DA GELECEK

Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım, daha sonra Havalimanı'ndan ayrılarak kalacakları otele hareket etti. Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Leverpool takımının ise saat 17.00 sıralarında İstanbul'a ulaşması bekleniyor.


Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (11)
DEDE: Maçı var takımın gelecek oynuyaçak ülkeye faydasi var
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
IGDİRLİ: Ne oldu şimdi bnm cebim paramı gördü :))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAKİKATLER: maşallah istanbul havalimanını gören mükemmel bir şehir altyapısına sajhip ülkeye geldi der ama dışarı çıkınca rezalet yapılaşmaya şahit oluyor
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MÜFİT: Onlar bizi terörist lağım faresi gibi karşılıyor biz çiçek veriyoruz onlar ne yapıyorsa aynısını yapmalıyız, bekliyorum 14 kasım''da İzlanda buraya gelince nasıl karşılayacağız haziran ayında ordaki maça gittiğimizde bize yaptıklarını biliyorsunuz
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
GERCEKCİ: Neden bukadar abartiyoruz anlamis degilim chelsea, de kim GALATASARAY varken.
Yayından Kaldır
15 11
Cevap yaz
UZMAN: Videoyu izledim kanima dokundu. Adamlar bizeve oyuncularimiza her yerde hainlik yapiyor sizde onlara cicek veriyorsunuz. (Yapilmadik saklabanlik kalmamis. Belki aferin alirsiniz, )Biz gururlu bir milletiz. Prosüdürün neyse onu uygula. Gelen gelsin giden gitsin,
Yayından Kaldır
13 5
Cevap yaz
DİKEN: Bize diken atana gül atarız biz reis biz Müslümanız İçimizde kin düşmanlık yok Misafir Allahın misafiridir hoş karşılayıp göndeririz sonucta Adı üstünde Misafir.
Yayından Kaldır
3 1
YAVUZ HAN: UZMAN, BU SÖYLEDİKLERİNİ AMAN ÇAĞDAŞ İLERİCİLER DUYMASINLAR, , SÖZLERİNE ALINIRLAR. . DEMEDİ DEME ))
Yayından Kaldır
3 2
AHMET: bizim onlardan farkımız bu işte türkler asırlardan beri misafire her türlü saygıyı gösterir onlar utansın
Yayından Kaldır
1 0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
10:45   Sadio Mane top toplayıcı çocuğa forma hediye etti!
10:16   Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti
09:59   Denizli Atatürk Stadı Galatasaray maçına hazır
09:15   Fransız basınından Falcao iddiası: Sözleşme uzatıyor!
03:46   Liverpool'lu taraftarların Taksim'de kupa coşkusu
03:20   Liverpool taraftarlarından Taksim'de sevinç gösterisi
03:08   Liverpool futbolcuları - Sadio Mane - Divock Origi - Virgil van Dijk