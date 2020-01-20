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Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Victor Moses'ın başka bir takıma gitmesinin gündemde olduğunu söyledi.

20.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:46Chelsea Teknik Direktörü Lampard'dan, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moses hakkında açıklama...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin teknik direktörü Frank Lampard, 'de kiralık oynayan Victor Moses'ın başka bir takıma gitmesinin gündemde olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Moses'ın, Inter ile anlaştığına dair İtalyan basınında çıkan iddialar sonrası Lampard'dan açıklama geldi.
Lampard, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Victor Moses başka bir takımda oynamak için kulübe geri dönecek. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 29 yaşındaki Moses'ın, 5 golü bulunuyor.

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Kaynak: AA

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