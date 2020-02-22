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Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi.

22.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:28Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi
İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında , konuk ettiği 'ı 2-1 yendi.
Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. Tottenham'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Chelsea, 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı.

Stamford Bridge, Tottenham, Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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