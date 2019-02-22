Chelsea'ya 2 Dönem Transfer Yasağı

Kaynak: İHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcu transferlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2 dönem transfer yasağı verildiğini açıkladı. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de transfer yasağı şoku yaşanıyor. İngiliz devinin, 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı ihlaller sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldığı açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Londra temsilcisine verilen 2 dönem transfer yasağının yanı sıra 600 bin İsviçre Frangı para cezası da uygulandı. Aynı zamanda 18 yaş altındaki futbolcuların transferlerinde yapılan ihlallerin düzeltilmesi için Chelsea'ye 90 gün süre verildiği aktarıldı.(İHA)