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Chelsea'ye talip çıktı! 3 milyar Sterlin

ABD'li ticaret kralı Todd Boehly, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye talip oldu. Maviler'in Rus sahibi Roman Abramovich'e bu alışveriş için teklif edilen fiyat ise tam 3 milyar Sterlin.

10.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:01

Avrupa ve dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden 'ye talip çıktı. Özel yatırım firması olan Eldridge Industries'in başkanı ve aynı zamanda Guggenheim Partners'ın ortağı olan ABD'li Todd Boehly, geçtiğimiz ay Chelsea'yi satın almak için bir girişimde bulundu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ın da sahibi olan Boehly'nin, Premier Lig'deki bir kulübe yatırım yapmakla ilgilendiği ve bu bağlamda da Maviler'e yöneldiği belirtildi.

TEKLİF 3 MİLYAR STERLİN

Todd Boehly, Chelsea için kulübün patronu Roman Abramovich'e 3 milyar 'lik bir teklif sundu. Ancak Abramovich, ABD'li iş adamının bu teklifini geri çevirmesine karşın, Fakat gelebilecek daha yüksek teklifte masaya oturabileceği de konuşulanlar arasında. Buna sebep olarak ise Abramovich'in son yıllarda İngiliz ekibini elden çıkarma isteği gösteriliyor.

Amerikalıların, Premier Lig sevdası da artarak devam ediyor. Son olarak ABD'li yatırım fonu Silver Lake, Manchester City'den 500 milyon Dolarlık bir hisse satın almıştı.

Chelsea'ye talip çıktı! 3 milyar Sterlin

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Chelsea, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
VATANDAŞ:o paranın yarısını verseler biz tff ile 18 takımı kapatırız o kadar büyük bir paradan bahsediyoruz
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