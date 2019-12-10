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Chelsea'ye talip çıktı

ABD'li ticaret kralı Todd Boehly, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye talip oldu.

10.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:21Chelsea'ye talip çıktı
ABD'li ticaret kralı Todd Boehly, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ye talip oldu. Maviler'in Rus sahibi Roman Abramovich'e bu alışveriş için teklif edilen fiyat ise tam 3 milyar Sterlin.
Avrupa ve dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Chelsea'ye talip çıktı. Özel yatırım firması olan Eldridge Industries'in Başkanı ve aynı zamanda Guggenheim Partners'ın ortağı olan ABD'li Todd Boehly, geçtiğimiz ay Chelsea'yi satın almak için bir girişimde bulundu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ın sahibi de olan Boehly'nin, Premier Lig'deki bir kulübe yatırım yapmakla ilgilendiği, bu bağlamda da Maviler'e yöneldiği belirtildi.
Teklif 3 milyar Sterlin
Todd Boehly, Chelsa için kulübün patronu Roman Abramovich'e 3 milyar Sterlin'lik bir teklif sundu. Ancak Abramovich, ABD'li iş adamının bu teklifini geri çevirdi. Fakat Rus milyarderin gelebilecek daha yüksek teklifte masaya oturabileceği de konuşulanlar arasında. Buna sebep olarak ise Abramovich'in son yıllarda İngiliz ekibini elden çıkarma isteği gösteriliyor.
Amerikalıların, Premier Lig sevdası da artarak devam ediyor. Son olarak ABD'li yatırım fonu Silver Lake, Manchester City'den 500 milyon Dolarlık bir hisse satın almıştı
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Chelsea, Güncel

Kaynak: İHA

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