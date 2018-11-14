Chelsea'ye Transfer Yasağı Şoku

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler

Fransız yayın organı Mediapart'ta yer alan haberde, Chelsea'nin FIFA'nın 18 yaş altı transfer kuralını çiğnediği ve bunun detaylarıyla ortaya çıktığını yazdı.

Londra kulübünün, yaptığı 19 transfer nedeniyle başının ağrıyacağı belirtildi. 2013-2014 yılları itibarıyla 19 transferde 16-18 yaş arası gençlerin kadroya katıldığı ve 18 yaş altı kuralına uyulmadığı dile getirildi.

Haberde, Chelsea'nin 4 transfer dönemi ceza alacağı da iddia edildi. Özellikle 14 transferde direkt sorun olduğu ve İngiliz kulübünün 2 yıla tekabül eden bir yasakla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.