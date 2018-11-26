Bu doğrultuda CHEP Türkiye ailesine de globalde 28 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Ralf Paetzold, Ülke Genel Müdürü olarak katıldı.

Deneyimli kadrosuyla iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayan ve verimliliklerini artıran CHEP Türkiye'den globale üst düzey transfer gerçekleşti. 4 yıl boyunca CHEP Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve 2018 Şubat ayı itibarıyla CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olan Şafak Aktekin, önümüzdeki dönemde CHEP Otomotiv ve Endüstriyel Çözümler'de "Avrupa Kıdemli Ticaret Direktörü" olarak çalışmalarını sürdürecek. Aktekin, yeni görevinde otomotiv sektörünün dönüşüm sürecini ve müşteri portföyünü yönetmenin yanı sıra yeni iş geliştirme modellerine de öncülük edecek.

Bu doğrultuda 2018 Kasım ayı itibarıyla tedarik zinciri yönetiminde uzun yıllardır deneyim kazanan ve CHEP'te 28 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Ralf Paetzold, Ülke Genel Müdürü olarak CHEP Türkiye ailesine katıldı.