Chernobyl dizisi hangi kanalda? Chernobyl 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

5 Mayıs 2019 tarihinde HBO'da yayınlanmaya başlayan tarihin kör noktalarından Çernobil olayından esinlenen Chernobyl dizisi son dönemde gündeme oturdu. Chernobyl dizisinin konusu nedir? Chernobyl hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

CHERNOBYL DİZİSİ KONUSU

HBO, 6 Mayıs'ta mini dizi olarak izleyicinin beğenisine sunulan Chernobyl, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden Çernobil patlamasını konu ediniyor. Yaşanan olayı en gerçekçi ve çarpıcı şekilde ele alması izleyicinin aklını başından aldı. Dizinin senaryosunu Craig Mazin kaleme aldığı dizi, 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna'nın Çernobil şehrindeki nükleer santralin patlaması sonucunda yaşanan trajediyi ekranlara taşıyor.

CHERNOBYL DİZİSİNDEKİ KARAKTERLER GERÇEK Mİ?

Dizide, Jared Harris nükleer fizikçi Valery Legasov'u, Stellan Skarsgård Başbakan Yardımcısı Boris Shcherbina'yı canlandırıyor. Gerçekte bu karakterler Çernobil faciası sırasında olayın içinde yer almış isimler. Ancak Emily Watson'ın canlandırdığı Ulana Khomyuk karakteri ise dizi için yaratılmış kurgusal bir karakter.

ÇERNOBİL PATLAMASI

Çernobil patlaması sadece bulunduğu bölgeyi değil geniş bir alanı uzun yıllar etkilemiş ve etkilemeye de devam ediyor. Milyonlarca insanın öldüğü veya sakat kaldığı bu felaketi Chernobyl dizisi bugün yeniden ele alıyor. Dizinin de ele aldığı gibi faciaya ilk müdahale oldukça düzensiz ve yetersizdi. Boris Shcherbina, o dönemde gerek olmadığını düşündüğü için yetkililere haber verme gereği bile görmedi. Tahliyeler ise patlamadan bir gün sonra yapılmaya başladı.

ÇERNOBİL PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Dizide ise yetersiz ilk müdahaleyi, Adam Nagaitis'in canlandırdığı Vasily Ignatenko karakteri üzerinden işliyor. Patlamaya ilk müdahale için gerekli ekipmanlar olmadan gönderilen ekipten 4 bin kişinin radyasyon nedeniyle kanser olarak hayatını kaybettiği biliniyor. 70 binin ise bu olayın etkileri nedeniyle sakat kaldığı biliniyor.

ÇERNOBİL PATLAMASI SEBEBİ

Çernobil faciasının altında yatan nedenler hâlâ tam anlamıyla aydınlanmamış olsa da yıllar sonra paylaşılan bilgilere göre patlamaya, biriken Xeon gazı neden oldu.

CHERNOBYL DİZİSİ NEREN İZLENİR?

HBO'nun popüler dizisi Chernobyl, Türkiye'de Digiturk üzerindne izlenebilecek. beIN Series Drama HD kanalından Chernobyl dizisi izlenebilir. Dizi 3 Haziran'da ekrana gelecek final bölümüyle son bulacak. 27 Mayıs'ta 4. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.