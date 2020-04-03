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Chess Masters 3. şampiyonunu arıyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3. sezon heyecanı başlıyor.

03.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:37
Chess Masters 3. şampiyonunu arıyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3. sezon heyecanı başlıyor. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları Red Bull Chess Masters, ilk kez tamamen çevrimiçi olarak oyuncuların evlerinden katılımıyla gerçekleştirilecek. 9 Nisan'da başlayacak ve 4 hafta sürecek elemelerin ardından Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusu 9 Mayıs'ta, erkek oyuncusu ise 10 Mayıs'ta oynanacak finallerle belli olacak.


Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da büyük heyecan üçüncü kez başlıyor. Organizasyon Türkiye'nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiriyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele edecekleri Chess Masters'da bu senenin en büyük özelliği hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olması.


En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada elemeler 9 Nisan'da başlayacak. Dört hafta boyunca 8 eleme üzerinden yapılacak elemeler sonunda 32 kadın ve 32 erkek oyuncu finale yükselmeye hak kazanacak. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Kadınlar Finali 9 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Erkekler Finali ise 10 Mayıs'ta oynanacak.


Tamamı çevrimiçi olarak oynanacak turnuvada tüm eleme ve finaller, chees24 Türkçe youtube kanalı üzerinden, Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar'ın sunumuyla canlı yayınlanacak. Turnuva kayıtları ise internet üzerinden devam ediyor.


Red Bull Chess Masters nedir?


Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da elemeler ve final 'yıldırım satranç' formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek. Red Bull Chess Masters'ta şampiyon çevrimiçi ve ayrı günlerde oynanacak kadınlar ve erkekler finalleri ile belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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