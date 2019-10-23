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Chicago'da öğretmenler grevde

NEW ABD'nin Chicago kentinde, maaşlarına zam yapılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesini talep eden öğretmenlerin grevi devam ediyor.

23.10.2019 19:26Chicago'da öğretmenler grevde
NEW ABD'nin Chicago kentinde, maaşlarına zam yapılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesini talep eden öğretmenlerin grevi devam ediyor.
Chicago Öğretmenler Sendikasının şehir yönetimiyle yaptığı pazarlıkların başarısızlıkla sonuçlanması üzerine devlet okullarındaki öğretmenler sokağa çıktı.
Öğretmenler, okullardaki sınıfların aşırı doluluğundan şikayet ederek, yeni sınıflar açılmasını da talep ediyor.
Devlet okullarını temsil eden yetkililer ise pazarlıklarda "tarihteki en cömert teklifi" yaptıkları halde sendikanın sırt çevirdiğini öne sürüyor.
Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, devam eden greve rağmen hükümetin görüşmeleri yoğun şekilde sürdüreceğini bildirdi.
25 bin öğretmen ve 7 bin yardımcısının katıldığı grevden dolayı 361 binden fazla öğrencinin 17 Ekim'den beri eğitim alamadığı belirtiliyor.
Chicago, ülkedeki "en büyük üçüncü okul bölgesini" oluşturuyor.
Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, şehirdeki öğretmenlerin yıllık maaşları 53 bin dolardan başlıyor.
İşçi İstatistik Bürosu 2018 verilerine göre, ABD genelinde ise ilk ve ortaokul öğretmenleri ortalama 56 bin 790, lise öğretmenleri 60 bin 320 dolar yıllık maaş alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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