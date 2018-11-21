Chicago Fire'dan Casillas Sürprizi!

Real Madrid
anılarını anlatan Casillas
, "El Clasico
maçları her zaman çok stresli olurdu. Barcelona
- Real Madrid maçları poltik bir savaş gibi gösteriliyordu. Real Madrid'in kazanmasını her zaman istiyorum ama bu kadaraşırıya gitmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Katalonya ve İspanya
arasında bir savaş varmış gibi gösteriliyor El Clasico maçları." dedi.
Real Madrid'e gelirim
Real Madrid'e ve Milli Takım'a dönmek ister misin sorusuna Casillas, "Eğer beni ararsalar ben kesinlikle geri geleceğim. Nereden geldiğimi ve büyüdüğümü asla unutmam" ifadelerini kullandı.
Casillas'a MLS'den teklif
Öte yandan AS gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli kaleciyi MLS ekiplerinden Chicago Fire kadrosuna katmak istiyor.
Real Madrid,Casillas
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:25