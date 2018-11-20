Chiellini: "Pepe'nin Beşiktaş'ta Olmasına Şaşırdım"

İtalya
Milli Takımı'nın yıldız stoperi Giorgio Chiellini
, Portekiz
Milli Takımı ile oynadıkları maçta oynayan Pepe ile ilgili konuştu.
Pepe'nin kaliteli bir oyuncu olduğunu ve Beşiktaş
'ta oynadığı için şaşırdığını belirten Chiellini, "Pepe, Real Madrid
'de çok önemli bir oyuncuydu, onun Beşiktaş'ta olmasına şaşırdım. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey seviyede devam edebilecek bir oyuncu. Herkese örnek olmalı" ifadelerini kullandı.
İtalya ile Portekiz arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 0-0 sona ererken, Pepe karşılaşmada süre almadı. (Sporx)
Portekiz,İtalya,Beşiktaş