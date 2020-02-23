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Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi

Serdar Ortaç'tan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan Chloe Loughan, hakkındaki aşk dedikodularına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

23.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:32

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan ayrıldıktan sonra adı birçok ünlü isimle anılan model Chloe Loughan'ın son dönemde İş adamı Kaan Kalyoncu ile yakınlaştığı öne sürüldü. Chloe, son dönemde çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

DEDİKODULARA YANIT VERDİ

Ünlü model Loughan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk dedikodulara yanıt verdi. Önünde bir dergi ile poz veren Chloe, paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Chloe Loughnan, yayınladığı fotoğrafına "Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben" notunu ben düştü.

Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi

Serdar Ortaç, Bora Füzesi, Magazin


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