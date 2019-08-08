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Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Ne bileyim abi!

Eşi Chloe Loughnan ile boşanma dilekçesi ortaya çıkan Serdar Ortaç, dün akşam hastane çıkışı görüntülendi. Ortaç, muhabirlerin soruları üzerine boşanma haberlerini yalanlamayarak konuyu geçiştirmeye çalıştı.

08.08.2019 10:01
Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Ne bileyim abi!

5 sene önce dünya evine girdiği Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç, dün akşam rahatsızlanınca soluğu hastanede aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, boşanma haberleri için "Ne bileyim abi" demekle yetindi.

EŞİYLE HASTANEYE GELDİ

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan dün akşam özel bir hastanede görüntülendi. Eşiyle boşanmaya karar veren Ortaç, hastane önünde basın mensuplarını görünce otoparka inerek aracıyla çıktı. MS rahatsızlığı için kan vermeye geldiğini söyleyen Ortaç, eşinin de rahatsızlandığını ve hastanede olduğunu belirtti.

"NE BİLEYİM ABİ"

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının boşanma haberlerini sorması üzerine ise şunları söyledi: "Ne bileyim ağabey, ne diyeyim. Ben kan vermeye geldim, hatun ile aynı anda geldik…"

KARISINI BEKLEMEDEN EVE GİTTİ

Eşi Chloe'yi hastanede beklemeyen Ortaç, dikkatleri iyice üzerine çekti. Ortaç, "Zehirlenmiş mi ne olmuş bilmiyorum, ben de iyi değilim o yüzden gidiyorum" diyerek hastaneden ayrıldı. Ortaç'ın keyifsiz halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Chloe Loughnan ve Serdar OrtaçChloe Loughnan ve Serdar Ortaç'ın boşanma dilekçesi ortaya çıktı

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?


Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR (8)
ADINIZI YAZI : ADAM KARISI VE HASTALIGI ILE KENDINI GÜNDEMDE TUTMAYI BASARIYOR
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YUSUFN: sen onla hiç evli olabildin mi ki serdar
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A.D.: serdar ayrılsa ne olur ayrılmasa ne olur esas büyük haber Yalova dan geldi Altınova belediyesi içinde her şey olan millet bahçesi yaptırıyor her şey var ama milletimin derdi millet bahçesi değil iş aş onuda veren bir millet bahçesi yapan olursa bende hemen yanına taşınacağım bakacağım keyfime
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...: ŞAŞIRMIYORUZ KİMİN ELİİİ KİMİN CEBINDE AHİRETİ UNUTUR OLMUŞUZ
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İSMET: Soyun kuruyacak boşa şunuda al kendi halinde bi hatun çocuk yap oturun evinizde bu yaştan sonra ne işin var senin böyle kadınlarla sidanafil kullanmaktan ölecen yakında.
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KRAL: ya dert olsa çekilmez o kadın. . . O kadın senin mesleki kariyerinin de içine etti seni mahvetti be serdar ortaç
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DJ BORİS BREJCHA: ÇOK BİLE KALDINIZ
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EROL MEHMET YILDIZ: Ben de bunları anlamıyorum, boşanıyoruz desen ne olacak yani? Ayak üstü bin takla atıyorsun. Ne gerek var, kimse sana boşanamazsın demez ki
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