Chloe Loughnan ile evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç bin pişman: Başka birisine bakamıyorum

Ünlü şarkcı Serdar Ortaç yeni yılı birçok ünlü gibi Kuzey Kıbrıs'ta karşıladı. Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde yeni yılı hayranlarıyla birlikte kutlayan Ortaç, kendisi. Geçtiğimiz yıl 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, özel hayatı hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

HAYRANLARINI COŞTURDU

Renkli sahne şovunun hemen ardından alkışlarla hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç, hayranlarının yeni yılını kutladıktan sonra en sevilen parçalarından "Sana Değmez" şarkısını seslendirdi. Sonrasında, "Sizlere annemin en sevdiği şarkısını okuyacağım. O, bu şarkımı çok sever" diyerek "Nar Çiçeğim"i tüm konuklarla beraber okudu.

"ARTIK KİMSE BAKAMIYORUM"

5 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç, konuklara seslenerek, "Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin" dedi ve "Balım" şarkısını söyledi."

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM"

Geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için hamileliği problemli olabilir dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" diyerek çocuk yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti.