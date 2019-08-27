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Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi

Serdar Ortaç'la olan evliliğini geçtiğimiz haftalarda bitiren Chloe Loughnan, sosyal medya hesaplarından Ortaç soyadını kaldırdı.

27.08.2019 12:22
Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi

Ünlü şarkıcı Sedar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini noktalayan Chloe Loughnan'dan flaş bir hamle geldi. Loughnan, eski eşininin soyadını her yerden sildi.

BOŞANDIKTAN SONRA SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDİYORDU

8 Ağustos günü sürpriz bir kararla boşanan Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan severek ve anlaşarak ayrıldıklarını söylemişlerdi. Chloe Loughnan'ın, boşanma sonrası sosyal medya hesaplarından Ortaç soyadını kullanmaya devam etmesi ise dikkat çekmişti.

"ANNEMİ ZAMANINDA DİNLEMEDİM"

Ancak, Chloe Loughnan ile evliliğini bitiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün konser sırasında dansçısını işaret ederek "Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydın anne" itirafından sonra Chloe Loughnan'dan hamle gecikmedi.

ORTAÇ'I HER YERDEN SİLDİ

Boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden Chloe Loughnan, dün sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını kaldırdı. Chloe'nin bu hamlesi "Chloe, Serdar'ı hayatından çıkardı" yorumlarına neden oldu.

BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Öte yandan Ortaç ve Loughnan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR (3)
DİYARBAKIRLI FIRAT: Chloe merak etmesin tabiat boşluğu doldurur
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ORTAC YANBASAN: reyis bu ayrılıkla 5 sarkı daha yazar yengenın yedigi paraları bızden cıkarır
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ALPAY: Chloe gibi kadın bırakılır mı Serdar
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