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Chonnam Üniversitesi ile tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı

Atatürk Üniversitesi ile Güney Kore'de eğitim veren en önemli 3 devlet üniversitesinden biri olan Chonnam Ulusal Üniversitesi arasında tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşmasını imzaladı.

01.08.2019 11:50 Chonnam Üniversitesi ile tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı
Atatürk Üniversitesi ile Güney Kore'de eğitim veren en önemli 3 devlet üniversitesinden biri olan Chonnam Ulusal Üniversitesi arasında tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşmasını imzaladı.

İmza töreni için Erzurum'a gelen Chonnam Ulusal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Jae Han Shim, Rektör Prof. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek bilimsel yönde gerçekleşecek ikili iş birliği anlaşmasının detaylarını görüştü. Prof. Shim'e Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Öğretim Üyesi Prof. A.M. ABD El-Aty ve Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Prof. Dr. Taşkın Öztaş refakat etti.

Konuğu Jae Han Shim'i Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ile SCI kapsamında şu ana kadar 13 bilimsel yayını bulunan Chonnam Üniversitesi ile bugüne kadar birçok çalışmayı ortaklaşa olarak yürüttüklerini belirterek, gerçekleşen anlaşma sayesinde mevcut verimli ilişkilerin tüm bölümlere yayılacağına dikkat çekti.

Chonnam Üniversitesinin biyoteknolojik ilaç geliştirme konularında dünyadaki önder üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, imzalanan protokolle her iki üniversitenin primer ilaçtan başlanarak klinik ilaç ve aşı çalışmaları yapacağını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Rektör Vekili Prof. Jae Han Shim'in imzaladıkları protokol ile Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteleriyle gerçekleştirdiği anlaşmalara bir yenisini daha eklemiş oldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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