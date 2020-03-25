Choupo-Moting 31 yaşında
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Choupo-Moting, Fransız ekibinin formasıyla 31. yaşına bastı. Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain ile en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Choupo-Moting, Fransız ekibinin formasıyla 31. yaşına bastı. Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain ile en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Paris Saint Germain, Spor