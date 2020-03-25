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Choupo-Moting 31 yaşında

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Choupo-Moting, Fransız ekibinin formasıyla 31. yaşına bastı. Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain ile en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Choupo-Moting, Fransız ekibinin formasıyla 31. yaşına bastı. Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain ile en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Choupo-Moting 31 yaşında

Kaynak: Dugout

Etiketler : Paris Saint Germain, Spor

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