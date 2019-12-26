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CHP, 11 Büyükşehirde yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performansını ölçen anket sonucuna göre oy oranını yüzde 50.6'dan, yüzde 54.1' e yükseltti.

26.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:41 CHP, 11 Büyükşehirde yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performansını ölçen anket sonucuna göre oy oranını yüzde 50.6'dan, yüzde 54.1' e yükseltti. Başkan Böcek, 'Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız ' diyerek başlattıkları hizmetlerin halk tarafından takdir edilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek Antalyalılara teşekkür etti.

"Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız" diyerek İttifak adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde Antalyalıların tercihi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Muhittin Böcek, CHP'nin 11 büyükşehir belediyesinde yaptırdığı memnuniyet anketine göre oylarını artırdı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre 31 Mart yerel seçimleri baz alınarak, belediye başkanlarının destek oranını ölçmek için yapılan araştırmada, Başkan Böcek oy oranını 50.6'dan, 54.1'e yükseltti. CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performans değerlendirmesinin yapıldığı ankete göre oyunu yükselten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de anket sonuçlarından mutluluk duyduğunu ifade etti

"Antalya bizim her şeyimiz"

Böcek, kimseyi ötekileştirmeden, oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olarak, gelecek nesillere güzel ve yaşanabilir bir Antalya bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "31 Mart gecesi de söylemiştim. Demokrasi kazandı, Antalya kazandı demiştim'. 31 Mart gecesinin hemen ardından kolları sıvadık ve Antalya'ya hizmet için düğmeye bastık. Doğup büyüdüğüm bu kente hizmet etme aşkıyla yola çıktım. Antalya'nın Kaş'ından Gündoğmuş'una, Akseki'sinden, Demre'sine 19 ilçesine 913 mahallesine hiçbir ayrım gözetmeden eşit hizmet ediyoruz. Antalya bizim her şeyimiz. "Ben sen yok. Biz varız biz birlikte yaparız" diyerek dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Ben bilirim demiyoruz, Antalya'yı ortak akılla yönetiyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyoruz. 25 yıllık siyasi hayatımda çalmadan, çaldırmadan bugünlere geldim. Bundan sonrada böyle devam edecek" diye konuştu.

"Güvene layık olacağız"

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için yola çıktıklarını, geçmişle bir hesaplaşma içine girmeden Antalya'ya hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "Antalyalıların verdiği oyu namusum gibi koruyacağım demiştim. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımla uyum içinde Antalya için çalışacağız demiştim. Hizmetlerimizin takdir görmesi, halkımızın güvenini almak çok önemli ve mutluluk verici. Antalyamızı Antalyalılarla birlikte yönetmeye, tüm ekibimle mesai gözetmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bize inandığınız, desteklediğiniz, güvendiğiniz için Teşekkürler Antalyam" dedi. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Antalya, Politika

Kaynak: İHA

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