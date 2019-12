CHP 19 Aralık'ta Turizm Zirvesi düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 19 Aralık 'ta İstanbul 'da "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi" düzenleyeceklerini bildirdi.Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Torun, Türkiye'de turizm potansiyeli olan birçok yerin CHP'li belediyelerin yönettiği yerler olduğunu ve buralarda önemli bir potansiyelin bulunduğunu ifade etti.Turizmin geldiği nokta itibarıyla bunu yeterli görmediklerini belirten Torun, CHP'li belediyelerle birlikte 19 Aralık'ta İstanbul'da "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi" düzenleyeceklerini söyledi.Torun, "Turizmde sorunlarımız var. Çok turist gelmesine, turist sayısının fazla olmasına rağmen, maalesef gelirlerimiz aynı oranda değil. Birçok ülkeyle kıyaslandığında turist sayısı ve elde edilen turizm gelirine bakıldığında ciddi fark var. Nitelikli turistin gelmesi, turizmde kazancımızı artırma, potansiyelimizi büyütme açısından neler yapabiliriz diye bir değerlendirme yapmak istiyoruz." diye konuştu.Zirvede Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileriyle belediyelerin buluşacağına işaret eden Torun, sektörün sorunlarına yerel yöneticilerin nasıl çözüm bulabileceğinin, sektör temsilcilerinin kendi bünyelerinde çözümleri nasıl üretebileceğinin karşılıklı tartışma ortamında değerlendirileceğini dile getirdi.Torun, Türkiye'deki turizm bölgelerinin iklim krizlerinden en az şekilde etkilenmesi konusunun da ele alınacağını aktardı.Turizmin Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Torun, bu sektörün gelişmesi ve büyümesinin Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi anlamına geldiğini, CHP'li birçok belediyenin olduğu kentlerde ulusal ve uluslararası ciddi başarı elde edildiğini belirtti. Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Amacımız sektör temsilcileriyle belediye başkanlarımızı bir araya getirerek bunu karşılıklı faydaya nasıl dönüştürebiliriz ve turizm gelirlerimizi nasıl artırabilirizin çalışmalarını yapacağız. Burada üç etapta bir panel gerçekleşecek. İlk etapta büyükşehir belediye başkanlarımızla sektör temsilcilerini bir araya getireceğiz. En sonunda da il ve ilçe belde belediye başkanlarımızla değerlendirme yapacağız. Bugün birçok ilçemizin turizm potansiyeli bazı illerimizden hatta büyükşehirlerimizden bile fazla olanlar var. Bütün belediyelerimizi bu konunun içine alarak güzel bir çalışma gerçekleşecek.""Dış politika diplomasiyle yürür"Torun, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerini kapatabiliriz." dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Torun, "Türkiye dış politikası savruluyor. Maalesef günlük değerlendiriliyor. Dış politika diplomasiyle yürür, tehditle, anlık kararlarla, öfkeyle olmaz." dedi.Türkiye'nin menfaatine olan her konuyu desteklediklerini belirten Torun, sorunların ileri noktaya gelmeden çözülmesi gerektiğinin altını çizdi."Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini satın alacağı konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Torun, şu yanıtı verdi:"Bir simitçilik yapmamışlardı zaten. O firmanın sahipleri kim ona bakmak lazım. Burada amaç gerçekten bir sektörü, işletmeyi ekonomik olarak ayakta tutmak mı, yoksa birilerine kamu kaynaklarını peşkeş çekmek mi buna bakmak lazım. Türkiye birçok sektörde ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok imalat sanayinde şu anda ciddi krizler var ama sadece bir kamu kaynağının bir firmaya bu şekilde tahsis edilmesini manidar buluyoruz. Ziraat Bankası bugün çiftçiyi yalnız bırakmışken, üreticiyi desteklemezken, Türkiye'de tarımsal üretim her geçen gün gerilerken bir simit firmasına böyle bir imkanı tanıması manidar. Tabii kendilerinin saray hastalığı olduğu için saray geçen her şeye destek oluyorlar.""Dünyaya barış mesajı vereceğiz"Çetin Osman Budak da Türkiye'de turizmin kalbi sayılabilecek illerin CHP'li belediyelerce yönetildiğine dikkati çekerek, turizmin sadece bir sektörden ibaret olmadığını, aynı zamanda ülkenin gelişmişliğine de son derece önemli katkılarının bulunduğunu söyledi.Zirvenin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla düzenlendiğini bildiren Budak, CHP'nin yönettiği illerden dünyaya "turizm barıştır, özgürlüktür, demokrasidir" mesajı vermek istediklerini kaydetti.