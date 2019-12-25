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CHP, 46. ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Anıtkabir'de mezarı başında törenle anıldı. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı.

25.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:06

'deki törene İnönü ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçti. İnönü'nün kabrine Cumhurbaşkanlığı, TSK, CHP ve aile adına çelenk konulmasının ardından İnönü'nün özgeçmişi okundu. Aile yakınlarına taziyelerde bulunulmasının ardından tören sona erdi.

CHP, 46. ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir, Politika, Güncel

Kaynak: AA


Politika

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