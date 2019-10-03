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Chp, abant'ta kampa giriyor

6 Ekim'de, Bolu Abant Tabiat Parkı'nda kampa girecek.

03.10.2019 13:17Chp, abant'ta kampa giriyor
6 Ekim'de, Bolu Abant Tabiat Parkı'nda kampa girecek. Partinin, '27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirilecek.
'CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı', 4- 6 Ekim'de, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde gerçekleştirilecek. Partililer, 4 Ekim Cuma günü otele yerleşmeye başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapılacak toplantı, 5 Ekim Cumartesi günü, Kılıçdaroğlu'nun saat 10.00'da yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. Aynı gün grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, yeni dönemde TBMM'de yürütülecek yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarda bulunacak. Milletvekilleri de görüş ve önerilerini aktaracak.
Kampın 6 Ekim Pazar günü programında ise 10.00- 11.30 saatlerinde Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tarafından dış politika, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın moderatörlüğünde 'Ekonomik Gelişmeler' başlığında sunumlar gerçekleştirilecek. Toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 11.30'da yapacağı kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.



Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Politika

Kaynak: DHA

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