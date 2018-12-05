CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk Kimdir?

CHP'nin belediye başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Adayları açıklanan ilçelerden biri de Adana Tufanbeyli oldu. Adana Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Ahmet Aktürk oldu. Peki, CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan adayı olan Ahmet Aktürk kimdir? Ahmet Aktürk kaç yaşındadır? Ahmet Aktürk nerelidir? Ahmet Aktürk hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ADANA TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AHMET AKTÜRK KİMDİR?

Ahmet Aktürk, 1966'da Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Tufanbeyli'de, Lise öğrenimini de Adana Erkek Lisesinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. İş hayatına özel sektörde yöneticilik kademesinde görev yaparak adım attı. Yaşamı boyunca Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli çalışma birimlerinde aktif görev aldı. 2010 yılında kendi aile şirketi olan Göksu Tarım LTD. ŞTİ. şirketini kurup Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatına devam etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Aktürk, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan adayı oldu.