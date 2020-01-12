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CHP Adapzarı İlçe Başkanlığına Füsun Çetin seçildi

CHP Adapazarı İlçe Başkanlığına Füsun Çetin getirildi.

12.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:06CHP Adapzarı İlçe Başkanlığına Füsun Çetin seçildi
CHP İlçe Başkanlığına Füsun Çetin getirildi.
Adapazarı Belediyesi Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ile çok sayıda partili katıldı.
Özkoç, yaptığı konuşmada, yurt içindek ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz. Her zaman da haksızlıklara karşı dik duracağız. CHP'de yapılan ilçe kongerelerimiz partimize yakışır bir şekilde geçiyor. Kaybeden yoktur, her zaman kazanan partimiz olacaktır." diye konuştu.
Kongrede, Füsun Çetin CHP Adapazarı İlçe Başkanlığına seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Orhan Gazi, Adapazarı, Güncel

Kaynak: AA

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