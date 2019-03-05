CHP Adayı Ekicioğlu Esnafa Projelerini Anlattı

CHP Kırşehir
Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu
, kent merkezinde esnaf ziyareti yaparak projelerini anlattı.
CHP Kırşehir İl Başkanlığı Seçim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, Ankara
ve Terme
caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Seçim sürecinde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve esnaf ziyaretlerine özel önem verdiklerini belirten Ekicioğlu, 5 yıl boyunca yapacakları hizmetler ve uygulayacakları projeleri anlattıklarını belirtti.
Tüm vatandaşları mahalli idareler seçimlerinde oylarını kullanmaya çağıran Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kırşehir'e tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan yani bir bütün olarak bakmak ve ona göre de projelerimizi hayata geçirmek zorundayız. Yaşanan sürece baktığımızda ne yazık ki birçok açıdan şehrimizin dengesi bozulmuş durumda. Bir şehrin gelişimi sadece imar ve plan değişiklikleri noktasında olmamalı. Şehirde yaşayan tüm katmanların yaşam alanlarını geliştirecek ve kolaylaştıracak çalışmalar yapılmalıdır. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki Kırşehir halkında da dinlediğimiz ve edindiğimiz izlenim bu. İlimiz yatırım yapılamaz ve yapılan yatırımlardan da Kırşehir halkı faydalanamaz hale geldi. Yapacağımız tüm çalışma ve projelerimizde odağına insanı koyan ve Kırşehir halkını hisseden, onları mutlu etmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz."
Güncel
Kaynak: AA