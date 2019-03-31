CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı. İmamoğlu oy kullanmaya eşi ve oğluyla geldi.

"KİMSENİN BURNU KANAMASIN"

Oyunu kullandıktan sonra İmamoğlu açıklamalarda bulundu:

"Hayırlı olsun. İstanbulumuz için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Tüm şehirlerimizin ve İstanbul'un 5 yıl boyunca güzel bir yönetimle buluşmasını umut ediyorum. Demokrasinin egemen olduğu, herkesin kucaklandığı, mutlu ve huzurlu olduğu şehirler dileğinde bulunuyorum. Yoğun bir katılım olsun, bir kişinin bile burnu kanamasın. Sağlıklık bir seçim günü yaşayalım."