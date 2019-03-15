CHP Adayı Rıza Akpolat'tan, Beşiktaş'ı Şahlandıracak Projeler

Geçtiğimiz hafta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, siyasi çekişmelerden uzak kalarak vatandaşın gerçek sorunun çözmek için mücadele edeceğini, kültür ve sanat merkezi olan Beşiktaş'ı daha ileri taşımak için çalışacağını ve hayali olan daha iyi daha gelişmiş Beşiktaş için yaptığı projeleri açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisinin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, "Beşiktaş kadın nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir kent. Bizler de buradan yola çıkarak kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırarak onların daha fazla istihdama katılmalarını sağlamak istiyoruz. Çalışan kadınlarımızın oranı yüksek, 65 yaş üstü kadınlarımızın oranı yüksek. Çalışan kadınlarımızın hafta sonu dahil çocuklarını bırakabilecekleri kreşlerimiz olacak. Şu anda bu konuda hizmet veren 4 kreşimiz var. Biz bu kreşlerimizin sayısını ihtiyaca göre yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadınların iş gücüne katılamaması toplumumuzu ve refahımızı etkiliyor. Yerel yönetimler olarak kadınların iş gücüne katılması için alanlar açacağız. 'Melek' yatırımcı olarak ilçemizde işletme açmak isteyen kadınlarımıza teşvik vereceğiz. Beşiktaş'ta şu an hali hazırda 1 tane kadın dayanışma evimiz var. Bunların sayısını artıracağız. Kadına şiddet günümüzün önemli sorunlarından. Biz de kadına şiddetin azalması için çalışacağız. Vereceğimiz eğitimlerle bu sorunun ortadan kalkması için mücadele edeceğiz. Kadın-erkek eşitliğini destekleyen bir belediye olacak Beşiktaş Belediyesi. İlçemizde trafik ışıklarında maalesef uyuşturucu madde kullanan gençlerimiz, kadınlarımızı rahatsız ediyor. Biz de zabıta ekiplerimizle, emniyet güçlerimizle ortak çalışmalar yürüterek bu sorunun çözülmesi için gereken adımları atacağız. Beşiktaş sınırları içerisinde 9 tane üniversite var. Onlar ile iletişim kurarak girişimcilik merkezinin temellerini atacağız. Bu desteklerle ve teşviklerle beyin göçünün beyin gücüne dönüşmesini hedefliyoruz." dedi.

NEŞET ERTAŞ VE SOKAK MÜZİSYENLERİ PROJESİ

CHP Beşiktaş Adayı Rıza Akpolat, "Güncel sanat konusunu çok önemsiyoruz. Beşiktaş muazzam kültürel ve tarihi bir geçmişe sahip. Bunu iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu mirası yiyemeyiz. Bununla yetinmemeliyiz. Güncel sanatı da sahipleneceğiz. Genç ve çağdaş sanatçılarımızın gönüllü olmasını sağlayacağız. Sokak müzisyenlerini destekleyeceğiz. Geçmiş ile günümüz bir araya getireceğiz. Ozanımız Neşet Ertaş adına bir heykel yaptırtacağız. Bu bölgede sokak müzisyenlerini istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ GASTRONOMİ MERKEZİ KURACAĞIZ"

Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ı yeme-içme ve bir gastronomi merkezi haline dönüştürme hedefimiz var. Beşiktaş sadece kültür-sanat merkezi değil.Anadolu ve Avrupa'nın birleştiği yer. Muhteşem bir ön görünme sahip. Türkiye'nin en önemli işletmeleri, otelleri ilçemizde. Turizm sektörünün önemli noktalarında biri yine ilçemiz. Bu noktada Beşiktaş'ı kültür-sanat anlamında, turizm anlamında desteklememiz ve Avrupa'da konuşulur hale getirmemiz gerekiyor. İşte bunun için bir gastronomi merkezi projesi hazırladık. Sadece yeme-içme için milyonlarca insan kentleri ziyaret ediyor. Gastronomi kentlerin markalaşma sürecinde çok önemli bir role sahip. Beşiktaş'ımız bir lezzet haritası olacak. İnsanlarımız Beşiktaş'a; Anadolu mutfağını tatmak için, en iyi balığı yemek için gelecek işte biz bunu kurumsal hale getireceğiz. Üniversitelerin gastronomi bölümüyle iş biriliği yapacağız. Otellerle, işletmelerle koordineli olarak çalışacağız ve Beşiktaş'ı bu konuda bir merkez haline getirip ciddi bir istihdam sağlayacağız. 1 bin 500 kişiye burada istihdam sağlayacağız. Bu projede engelli kardeşlerimiz de yer alacak. Vereceğimiz eğitimlerle Down sendromlu kardeşlerimiz bizlerle çalışacak. Down cafeler kuracağız ve bu kardeşlerimizi buralarda çalışıp hizmet verecekler. Beşiktaş'ta sürdürülebilir bir kalkınma ekonomisi yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

DÜNYA KONUŞACAK: İKONİK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BİNA PROJESİ

Akpolat, "Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Atatürk adını taşıyan bir ikonik bina tasarlayıp inşa edeceğiz. İçinde kütüphanenin, yurdun, kültür merkezinin olduğu bir yapıdan bahsediyorum. En önemli olayımız şu. Bunu dünyaca ünlü mimar Frank Gehry'e tasarlatmak istiyoruz. Onun Prag'taki dans eden ev yapıtı tüm dünya tarafından ilgi görüyor. İnsanların sadece orayı görmek için Prag'a gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da böylesine bir eseri hak ettiğini düşünüyorum. Bu eser ile hem Mustafa Kemal Atatürk'ün asını yaşatmak hem de binlerce turisti Beşiktaş'a çekmek istiyoruz." sözlerine yer verdi.

FESTİVAL PROJESİ BEŞİKTAŞ'I ŞAHLANDIRACAK

CHP Beşiktaş Adayı Rıza Akpolat, "Vatandaşımızın gerçek sorunları ile ilgileniyoruz. Beşiktaş'ta yaşayan seçmen bizim önceliğimiz. Vatandaşımızın mahallesinde, sokağında yaşadığı sorunlar. Onları yaptığımız toplantılarla tek tek belirledik ve onlarla ilgili projeler ürettik. Bir yerel yönetim üretimi ve istihdamı nasıl artırır. Bunun örneklerini göstermek istiyoruz. Beşiktaş'ta festival projemiz var bunu gerçekleştireceğiz. 52 hafta Avrupa ve dünyada insanların takip ettiği festivalleri Türkiye'ye getirip ilçemizde belirleyeceğimizi 3 pilot noktada konuşlandıracağız. Bunu sürekli hale getireceğiz ve burada da ciddi bir istihdam alanı oluşturacağız. Gastronomi ve festival merkezi projelerimizle oluşturmayı hedeflediğimiz istihdam rakamı 3 bin kişiyi bulacak. Bunu belediye kasasında para harcamadan hayırseverler ile iş adamları, otellerle ve işletmelerle bunu sağlayıp marka ilçe haline geleceğiz. Biz siyasetin kutuplaştırıcı havasından uzak durup vatandaşımızın gerçek sorunlarını çözeceğiz." şeklinde konuştu.