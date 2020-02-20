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CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet mazbatasını aldı

CHP Adıyaman İl Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sırrı Burak Binzet, mazbatasını aldı.

20.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:10CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet mazbatasını aldı
CHP İl Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sırrı Burak Binzet, mazbatasını aldı.
İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını İl Seçim Müdürü Cengiz Kırmızıgül'den teslim alan Binzet, yaptığı konuşmada, partisinin iktidar olması için çaba göstereceklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanlığının bir süre önce yapılan kongresinde adaylar Mehmet Burak Binzet ve Murat Bilgiç'in eşit oy alması sonucu yapılan itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu 2 oyu geçerli saymış, bunun ardından CHP Adıyaman İl Başkanını Mehmet Burak Binzet başkan seçilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Burak, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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