CHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Erkan Sayan Kimdir?

CHP'nin belediye başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Adayları açıklanan ilçelerden biri de Ağrı Tutak oldu. Ağrı Tutak Belediye Başkan adayı Erkan Sayan oldu. Peki, CHP Ağrı Tutak Belediye Başkan adayı olan Erkan Sayan kimdir? Erkan Sayan kaç yaşındadır? Erkan Sayan nerelidir? Erkan Sayan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

AĞRI TUTAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ERKAN SAYAN KİMDİR?

Erkan Sayan, Ağrı'da dünyaya geldi. Üniversite'de İnşaat Teknikerliği okudu. Esnaf olan Sayan, CHP 26. dönem milletvekili adayı oldu. Erkan Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ağrı Tutak İlçe Belediye Başkan adayı oldu.