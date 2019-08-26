Haberler» Güncel» Haber

CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına silahlı saldırı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın toplantı yaptığı CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı hedef alınarak silahla ateş açıldığı bildirildi.

26.08.2019 15:58
CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına silahlı saldırı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın toplantı yaptığı CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı hedef alınarak silahla ateş açıldığı bildirildi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Akçadağ İlçe Başkanlığında parti toplantısı gerçekleştirildiği esnada saat 11.42 sıralarında silahlı saldırı olayının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Parti toplantısı yapıldığı esnada CHP üyesi olduğu belirtilen C.S. isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir.
Saldırıda herhangi bir yaralanma söz konusu olmayıp olayda kullanılan silaha el konulmuştur."
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına silahlı saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Akçadağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10   Sivas ve tokat'ta memur-sen'den toplu sözleşme tepkisi-tokat
17:10   Emo'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret
17:10   Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
17:08   Başkan Yüksel, ilkokuldaki sıra arkadaşının nikahını kıydı
17:08   Zarif, Çinli mevkidaşıyla nükleer müzakereleri görüştü
17:08   Victoria's Secret melekleri yeni koleksiyon için tura çıktı!
17:08   Kaymakam Yazar'dan yeni eğitim dönemi değerlendirmesi