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CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırı

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte katıldıkları parti toplantısında yapılan silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

27.08.2019 16:52 CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırı
CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte katıldıkları parti toplantısında yapılan silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, CHP Akçadağ İlçe Toplantısı'nda silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan CHP üyesi C.S'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Ekipler yaptığı çalışmada şüphelinin, merkez Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bir otomobilde bulunduğunu belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan C.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı C.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Malatya'da dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın toplantı yaptığı CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı hedef alınarak silahla ateş açılmış, saldırıda bulunan CHP üyesi olduğu belirlenen şüpheli C.S, olayın ardından kaçmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ali Aslan, Akçadağ, Güncel

Kaynak: AA

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