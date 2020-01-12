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CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi

CHP Akçakoca İlçe Başkanlığına Tuğrul Abanoz seçildi.

12.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:20CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi
CHP İlçe Başkanlığına Tuğrul Abanoz seçildi.
Akçakoca Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan olağan kongrede, 4 aday yarıştı.

Kongreye katılan 103 delegenin 32 oyunu alan Tuğrul Abanoz ilçe başkanlığına seçildi.

Başkan Abanoz, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı bir seçim olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içinde seçimlerinin yapıldığını söyledi.
CHP ilçe örgütü olarak çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Abanoz, "CHP'ye Akçakoca'da tekrardan ivme kazandıracağız. Akçakoca'da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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