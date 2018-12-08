CHP Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Zehra Özyol Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Belediye Başkan adayı Zehra Özyol oldu. Peki, Zehra Özyol kimdir?

ZEHRA ÖZYOL KİMDİR?

Özyol, Amasya, Gümüşhacıköy İlçesinde 1962 yılında dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve 1982 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire başkanlığında çalışmaya başladı. 1992 yılında Kültür Bakanlığında göreve başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Şef, Şube Müdürlükleri ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Almanya, İspanya, Mısır, Macaristan gibi ülkelerde çeşitli görevlerde yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

2014 yılı 30 Mart seçiminde Gümüşhacıköy Belediye Başkanı olarak seçildi. Ayrıca Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Delegesi oldu. 31 Mart 2019 yılı Yerel Seçimlerinde CHP'den Amasya, Gümüşhacıköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.