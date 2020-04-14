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CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

14.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:26
CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, infaz kanunu teklifinin yasalaştığını belirterek, "Cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan 300 bine yakın her insanın hayatı değerlidir. Bu insanlarla ilgili çıkartılacak infaz yasasında bunların hepsi bu suçlarda indirime uğrayabilmesi için bir düzenleme şarttır dedik" ifadelerini kullandı.
Özkoç, torba yasadan bahsederek, "Kısa çalışma ödeneğinin herkesi kapsayacak olması olumlu bir yöndür. İşten çıkarma üç ay uzatıldı. Bu yasayı destekliyoruz. Faaliyetleri durdurulan iş yerleri için su faturalarının üç ay ertelenmesi bizim açımızdan daha önce söylediğimiz bir şeydi, destekliyoruz" diye konuştu.
Özkoç, infaz yasasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin soruya, "İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Arkadaşlar hazırlıklara hemen başlayacaklar. İnfaz yasası, Genel Başkanımızın emriyle yaşam hakkının savunulması açısından, içerideki düşünce suçlularının akademisyenlerin, herkesi kapsayacak bir şekilde çıkması için mücadele edeceğiz" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Af Yasası, Güncel
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