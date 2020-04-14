Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

14.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:50
CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, infaz kanunu teklifinin yasalaştığını belirterek, "Cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan 300 bine yakın her insanın hayatı değerlidir. Bu insanlarla ilgili çıkartılacak infaz yasasında bunların hepsi bu suçlarda indirime uğrayabilmesi için bir düzenleme şarttır dedik" ifadelerini kullandı.
Özkoç, torba yasadan bahsederek, "Kısa çalışma ödeneğinin herkesi kapsayacak olması olumlu bir yöndür. İşten çıkarma üç ay uzatıldı. Bu yasayı destekliyoruz. Faaliyetleri durdurulan iş yerleri için su faturalarının üç ay ertelenmesi bizim açımızdan daha önce söylediğimiz bir şeydi, destekliyoruz" diye konuştu.
Özkoç, infaz yasasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin soruya, "İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Arkadaşlar hazırlıklara hemen başlayacaklar. İnfaz yasası, Genel Başkanımızın emriyle yaşam hakkının savunulması açısından, içerideki düşünce suçlularının akademisyenlerin, herkesi kapsayacak bir şekilde çıkması için mücadele edeceğiz" dedi. CHP Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Engin Özkoç, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Fahrettin Altun’un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma Haberler
Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma
Haberler ›› Politika ››CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

20:05: Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı - Haberler 20:03: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler 20:01: İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler 20:00: Filyasyon nedir, Türkiye'de nasıl uygulandı? - Haberler 19:57: Samsun'da sahil yasağına uymayanlara 20 bin lira ceza - Haberler 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı