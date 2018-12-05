CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen Kimdir?

CHP'nin belediye başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Adayları açıklanan yerlerden biri de Ankara Çankaya oldu. Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Alper Taşdelen oldu. Peki, CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı olan Alper Taşdelen kimdir? Alper Taşdelen kaç yaşındadır? Alper Taşdelen nerelidir? Alper Taşdelen hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

Alper Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. Çankaya İlkokulu'nda ve TED Ankara Koleji'nde okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Taşdelen,ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.

"EN GENÇ DELEGE"

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi alarak, ders tezini "Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü" konusunda yazdı. Alper Taşdelen, 1996 yılında Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

2 YIL GAZETECİLİK YAPTI

Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl "gazetecilik" yapan Taşdelen, Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini icra etti. Sonrasında özel sektöre geçti ve on yıl çalıştığı Petrol Ofisi A.Ş.'de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevinde bulundu.

BİRÇOK MAKALESİ GAZETE ve DERGİLERDE YAYIMLANDI

2011 genel seçimlerinde "CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı" olarak seçimlere katıldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Çankaya Belediye Başkan adayı olan Taşdelen'in Dış politika ve siyaset alanlarında birçok gazete ve dergide yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

EVLİ ve 2 ÇOCUK BABASI

Evli ve 2 çocuk babası olan Alper Taşdelen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı oldu.